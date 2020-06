Niegan información sobre pacientes en clínica de Pemex, acusan

Familiares de paciente de la clínica de Petróleos Mexicanos (Pemex), denunciaron la nula información que los médicos dan cuando algún paciente es internado.

Mara Patricia Servín, narró que este lunes su padre ingresó al hospital de Pemex de Coatzacoalcos para colocarle oxígeno pues debido a que es dialisado desde hace 3 años y que no tiene un pulmón, a veces sufre de insuficiencia respiratoria.

Sin embargo, pese a que solo iba por oxígeno, fue ingresado al área de Covid-19, lo que desesperó a la familia pues aseguraban que él no tenía esa enfermedad y además no les permitían el alta voluntaria.

"En la mañana amaneció muy alterado y su hijo lo trajo a checarse al azúcar y la presión, a él le hace falta el oxígeno porque padece de un pulmón, le ponen oxígeno en la casa, pero como ya se agita y al momento de que él hace un movimiento, entonces lo trajo a urgencias para que se la checaran y ellos lo ingresaron al área de covid, sin hacerle estudios, sin hacerle nada, entonces nosotros queremos que nos entreguen a mi papá porque ellos no entienden que no está enfermo de covid, no tiene ningún síntoma, él solo vino por falta de aire pero por su hemodiálisis y su riñón, de hecho en casa le ponen oxígeno, ahorita ya tiene rato y no nos lo quieren entregar", comentó.

Horas más tarde la familia fue informada que su paciente no tenía Covid-19 y que fue ingresado al área pues tenía insuficiencia respiratoria y para no asustar a otros enfermos que están por otros padecimientos.

Ante lo ocurrido, las personas pidieron a los médicos dar información puntúal a las personas pues añadieron que la falta de datos de sus familiares desespera y mantiene en sozobra a quienes se quedan afuera.

"No falta un poquito de comunicación de los médicos, es algo que todo familiar tiene derecho, quería llevármelo hace rato, ahorita me explicaron que lo tienen con medicamento, y a según cómo ellos lo vean, ya podré solicitar el alta voluntaria, porque la verdad él no tiene covid y nada más que me le estabilicen la azúcar y ya lo dejan salir", explicó.