Niegan autorización para eventos masivos en Minatitlán

El director de salud, Álvaro Contreras Hernández, negó que el gobierno municipal haya otorgado algún permiso de actividades masivas, lo anterior tras promocionarse en redes un baile popular.

Destacó que para evitar las condiciones que favorezcan el riesgo de contagios por Covid-19, el Ayuntamiento de mantiene activos los protocolos sanitarios y ha cancelado todo tipo de permisos para la realización de eventos masivos en beneficio de la salud pública.

A su vez mencionó que es interés del presidente municipal, Nicolás Reyes Álvarez, que la población tenga especial cuidado de su integridad al evitar acudir a eventos a los que de forma irresponsable se convoca en la localidad, pues favorecen las posibilidades de contagios.

Contreras Hernández subrayó que el Ayuntamiento de Minatitlán ha mantenido vigentes los protocolos de salud emitidos por el gobierno del Estado durante la actual fase naranja en la que se mantiene el municipio de acuerdo con el semáforo epidemiológico, se ha limitado la realización de eventos en balnearios, salones o bailes populares.

"Todos los ciudadanos tenemos que hacer frente; no es el momento de hacer fiestas, aunque sean familiares, porque nos podemos contagiar, la mayoría de los contagios ha sido en reuniones. Debemos entender que no hay vacuna, ni llegara este año, no hay tratamiento específico", finalizó el galeno.