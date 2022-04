Niega exsecretario del ayuntamiento la desaparición de APINAN

Luego que se diera conocer la supuesta desaparición de la Administración Portuaria Integral de Nanchital ( APINAN ), debido a que administraciones pasadas la dejaron morir y tiene adeudos con el fisco de millones de pesos, además de no estar regularizada .

El cierre de este lugar, sería la opción de la Dirección General de Puertos del Estado de Veracruz, y se consolide otra nueva empresa entre el gobierno estatal y el gobierno municipal.

Sin embargo, el exsecretario del ayuntamiento Rey Gaspar Espinoza Ramos negó que exista un problema como el que ha salido a la luz. Señalando que se encuentra bajo los efectos de un amparo interpuesto por la administración anterior en razón que la antecesora no hizo trámite ni pago alguno para su rescate.

"Por otra parte es interés del gobierno federal no apoyar a Nanchital en ese rubro ni mucho menos del gobierno del estado, que siendo socio no ha aportado la parte que le corresponde. Considero que el actual gobierno debe hacer lo propio y no ceder a las pretensiones de quienes quieren el APINAN", señaló.

El secretario actual del ayuntamiento Antonio García Yáñez asegura que la concesión está perdida, explicando que la Api nada tiene que ver con el puerto, al existir la resolución de un juez que especifica que Apinan S.A. de C.V., perdió la concesión.

Mientras tanto se esperaría la consolidación de otra nueva empresa a partes iguales ya que anteriormente el 98% era del municipio y el 2% del estado.