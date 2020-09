Niega dirigente de Antorcha Campesina algún fraude o despojo

Mientras que la disputa de lotes en el predio Margarita Moran Veliz en Ixhuatlán del Sureste continua y por lo que se iniciaron acciones legales al acusar que existe fraude y despojo por parte del dirigente del movimiento Antorcha Campesina Rigoberto Santana Tapia, este ha señalado que se trata de mentiras con tintes políticos.

Santana Tapia afirmó que el movimiento ha trabajado durante años, en la regularización de predios para beneficio de aquellas familias que no cuentan con patrimonio, dándoles certeza y servicios primordiales.

Dijo que no sido entregado ningún documento a los propietarios de los terrenos en dicho lugar, por lo que no pueden existir escrituras falsas, debido a que el proceso de regularización continua y como parte de esto los interesados han hecho los depósitos a la notaria encargada de realizar los trámites de escrituración y no a ningún miembro del movimiento.

Indicó que en el proceso de regularización intervienen autoridades federales, por lo que afirmó que la organización trabaja dentro del marco legal.

Señaló que es necesario aclarar las dudas, para esto cuenta con toda la documentación con los que puede demostrar que ha trabajado de acuerdo a la ley para regularizar el predio.

En tanto los que se han dicho afectaron procedieron de forma legal en contra de la organización, por lo que las partes involucradas deberán resolver el problema ante las autoridades.