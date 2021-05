nanchitecos_se_unen_a_resistencia_civil_para_retirar_caseta_de_peaje

"Somos conocedores de la leyes, no las quebrantaremos para que no se use en nuestra contra, pero requerimos ser escuchados por nuestras autoridades estatales, vamos a utilizar los juicios necesarios y argumentos jurídicos para el retiro de esta caseta del puente Coatzacoalcos I, porque se generan impuestos y no se reporta al pueblo, basta de fideicomisos, evasión de impuestos que solo benefician a unos cuantos", comentaron los quejosos.

PUBLICIDAD

La inquietud de los integrantes de la resistencia civil los ha motivado a presentar en los próximos días una denuncia ante la secretaria de Hacienda una demanda por evasión fiscal y desvíos de recursos que genera la garita de peaje.

Noticia Relacionada Compartirán Contraloría y SFP datos patrimoniales de funcionarios de Veracruz

Aunado a lo mencionado de igual forma se presentará una demanda colectiva por parte de los ciudadanos afectados de los municipios de Coatzacoalcos, Nanchital, Aguadulce, Las Choapas y lugares circunvecinos, que durante 57 años han estado pagando un impuesto y son más de 27 mil unidades las que circulan sobre la carretera costera del Golfo, recurso que no sea utilizado para tener una vía de comunicación en condiciones óptimas.

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD