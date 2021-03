Nanchitecos intentaron linchar a presunto abusador infantil

Durante la noche la noche del lunes vecinos de la colonia el Oasis perteneciente a esta ciudad, pretendieron linchar a un hombre que presuntamente cometio del delito de abuso infantil en contra de dos menores de nueve y seis años.

El llamado de alerta sobre el caso de los dos infantes por maltrato infantil, dieron a conocer ante el personal del Desarrollo Integral de la Familia (DIF) municipal de Nanchital desde hace dos meses, sin embargo no habia un familiar que se hiciera cargo de los agraviados o interpusiera la formal denuncia.

"Recientemente me enteré de la situación tan repugnante que estan viviendo mis nietos, desafortunadamente no pude hacer nada antes porque vivo en el municipio de Minatitlán, y la relación con mi nuera es poca desde que se dejo de mi hijo, sin embargo no me desatiendo de mis nietos, por eso pido el apoyo del DIF municipal de Nanchital, para que demos con el paradero de los niños y se investigue a fondo que es lo que esta pasando con ellos", Andrea Javier Denis, abuelita de los menores.

De acuerdo a las versiones de los vecinos de la colonia el Oasis, desde hace más de dos meses comenzaron a ver comportamientos raros en Ramón, quien llega a las nueve de la noche con la pequeña de nueve años y se encierra en el pequeño cuarto de cuatro por cuatro de lamina, donde han escuchado gritos y lamentaciones presumiblemente de la menor.

"El apoyo de la ciudadania pudo servir para poner a disposición al presunto responsable, sin embargo la policia municipal no intervino, pidieron acudieramos al DIF municipal para iniciar la protección de los menores pero no fue así, Jenny Reyes ya no se encuentra en la casa supuestamente no sé donde estan mis nietos, por favor ayudenme a dar con el paradero de mis niños, pongo a disposición el siguiente número telefonico 9221124628 para conocer el paradero, por cuestiones legales no podemos exibir las fotos de mis nietos, pero hago el llamado de Jenny para que me entreguen a los pequeños, conmigo no sufriran, mucho menos trabajaran", comentó la angustiada abuela.

Por otra parte los vecinos que apoyan a la abuelita de los menores exigiran la intervención de la autoridad municipal y las dependencias involucradas en la protección de los infantes y aseguran que en el momento que lo requieran rendiran su declaración para que los menores sean asignados a una persona que realmente se dedique al cuidado de los niños, porque no van a la escuela y se dedican a la venta de naranjas.

Es importante mencionar que este medioinformativo dará a conocer la versión oficial de las dependencias involucradas en la protección a los niños y adolescentes del municipio.