nanchiteca_participa_en_certamen_de_belleza_a_nivel_nacional

La discapacidad no es una enfermedad en una condición física que impide la movilidad, si no existieran estereotipos o discriminación no existiría la discapacidad, en lo personal puedo moverme en mi silla de ruedas, y diariamente tengo que enfrentar las barreras al transitar por las calles cuando no se respetan los espacios o las banquetas están mal hechas.

"Mi motivación para participar fue la modelo en silla de ruedas Karen Rocha y Gabriela Molina quienes abrieron el panorama para las personas con discapacidad, es un proyecto en mi vida, por ello me voy a preparar para dar lo mejor de mi para poner en alto el nombre de Nanchital y del estado de Veracruz".

Agregando, Mi ilusión es ganar el concurso a nivel nacional, para continuar en el certamen convencional a nivel internacional donde tendré la oportunidad de competir con compañeras que no presentan una discapacidad, porque se que se puede lograr.

Requiere el apoyo de patrocinadores para su representación a nivel Nacional, en lo que engloba vestuario, peinado, además que deberá de aprender a bailar en silla de ruedas y a tocar un instrumento musical. Para cumplir con los requisitos.

Se espera que en dos meses en esta ciudad se lleve a cabo la ceremonia de coronación e imposición de banda de la joven que representará al estado en el certamen de belleza.

