nanchital_se_une_en_marcha_y_exigen_justicia_por_itzel_dayana

El punto de reunión fue la plazoleta Lázaro Cárdenas y posteriormente iniciar la caminata por las calles Revolución, Lázaro Cárdenas, Juárez, 18 de Marzo, bulevar San Pedro y San Pablo de la colonia Guadalupe Tepeyac, finalizando en las oficinas de la fiscalía del ministerio público de la ciudad.

PUBLICIDAD

El himno de los feministas se escuchó en las calles de Nanchital, Que tiemble el Estado, los cielos, las calles, Que tiemblen los jueces y los judiciales, Hoy a las mujeres nos quitan la calma, Nos sembraron miedo, nos crecieron alas.

Noticia Relacionada Inseguridad consterna a madres porteñas; solicitan justicia y mayor vigilancia

En algunos puntos familias Nanchitecas se unían al reclamo que ha consternado no solo al municipio de Nanchital, sino también a los alrededores y con veladoras en mano, brindaron una luz en el camino a la adolescente.

Frente al palacio municipal los manifestantes solicitaron la intervención y presencia de la alcaldesa de Nanchital para no deje a la familia sola y le brinden el apoyo para encontrar a los responsables de este suceso.

PUBLICIDAD

TIENDA COMERCIAL BAJA SUS CORTINAS POR TEMOR A SUFRIR DAÑOS

Empleados de una tienda comercial ubicada en la calle Lázaro Cárdenas bajaron las cortinas por temor a que las inconformes realizaran daños a las instalaciones, atentado que nunca se dio porque ninguna de las manifestantes fue con intenciones de desvirtuar el objetivo de la caminata.

PUBLICIDAD

POSTURA DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE NANCHITAL

Lamentamos este hecho que ha consternado al municipio, estado y al país, por ello se realizó la solicitud al gobierno del Estado y a la fiscal General del Estado Verónica Hernández Giadáns, para que este caso no quede impune y se esclarezca a la brevedad, así también se ha solicitado la intervención de elementos de otras corporaciones policiacas porque se han registrado otros ataques contra taxistas de la ciudad, expresó Gilberto Martínez, director de Gobernación.

PUBLICIDAD

Para la opinión de la presidenta municipal Zoila Balderas Guzmán, este medio informativo vía telefónica tuvo contacto y esto es lo que respondió, "No pude atender a los solicitantes porque estoy efectuando las diligencias con las autoridades correspondientes en el caso, hasta donde tengo conocimiento hay líneas de investigación que servirán para ubicar a él o los responsables, pero no pueden aportar más datos del tema para no entorpecer los avances".