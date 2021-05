nanchital_no_tiene_fecha_para_el_regreso_a_clases_presencial

Hace unas semanas los docentes de nivel preescolar hasta universidad, fueron vacunados considerando que se llevaría a cabo el regreso de clases presencial antes que finalizara el ciclo escolar, sin embargo las estrategias que la Secretaria de Educación del Veracruz (SEV)de vinieron abajo porque al parecer hay nuevamente un registro de casos positivos.

Por fuentes dignas de crédito se dio a conocer que el regreso a clases presenciales la SEV no lo a considerado porque no se cumplen las tres V, vacunación semáforo Verde y regreso Voluntario, porque cientos de padres de familia están en desacuerdo en exponer a sus hijos, porque no hay vacuna para menores de edad y los padres de familia aun no son vacunados.

