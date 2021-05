Nanchital e Ixhuatlán sufren escasez de agua; no hay pipas

Por si fuera poco acusan que el servicio ha sido deficiente en otros aspectos tales como que no llega con suficiente presión para llenar sus tinacos y otros contenedores, y el tiempo que son abastecidos en muy poco.

por ello piden a la CAEV de solución a este problema, incluso destinando unidades como pipas para abastecer a las familias, algunas debido al continuo uso del agua se ven obligados la compra del elemento embotellado, para poder realizar actividades como bañarse, lavar ropa, trastes entre otros.

Aunque no precisaron, han expresaron que algunas otras colonias viven la misma situación, ya que la distribución de agua potable en la ciudad no ha tenido mejoras.

TAMBIÉN EN IXHUATLÁN

Por falta de pipas los clientes de la Comisión de Agua del Estado de Veracruz (CAEV), no realizó la entrega a través de tandeo, así lo dio a conocer Manuel de Jesús Morales Cueto, encargado de CAEV

Lleva una semana que los habitantes del municipio de Ixhuatlán del Sureste han reportado al titular de la CAEV el desabasto del vital líquido, que gran falta hace para realizar las labores domésticas, aseo personal y para los comerciantes que se dedican a la venta de alimentos.

Los pozos artesianos y profundos son las alternativas que están considerando algunos ciudadanos en los últimos días, al verse obligados a efectuar el acarreo de agua o la compra de garrafones a causa del desabasto.

"No entendemos que es lo que está pasando siempre que vamos a las oficinas del agua, el encargado no da la cara pareciera que se esconde, llevamos cerca de quince días que en la colonia la bomba no recibimos una gota de agua, pero el recibo está llegando de manera puntal como se atreve a pedir paguemos si no hay buen servicio", comentaron los afectados.

Respecto al tema el titular de la CAEV de Ixhuatlán del Sureste Manuel de Jesús Morales, dijo, las entrevistas las doy por escrito y solo me limitare a responder por el problema del pozo dos, " Se realiza el cambio de equipo del pozo 2, el cual se dañó por el desgaste, al estar fuera de operación las colonias Palomas, Centro, Prolongación Carranza, entre otras".

Agregando el entrevistado, el pozo salió de operación desde hace una semana y no se le ha estado apoyando a las familias con el agua porque hemos estado en el pozo 2, igual a los sectores que tienen más tiempo sin el servicio se les trata de apoyar con el bidón, si todo sale bien la reparación el servicio se restablece el día de hoy.

