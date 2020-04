Murió el ultimo samurái de Francisco Balderas (Chico Balderas)

Este Jueves los nanchitecos se levantaron con la triste noticia que murió el ultimo Samurái de la época de Don Francisco Balderas Gutiérrez (Chico Balderas)Froylán Macías Escorcia, hombre de todas las confianzas del extinto líder sindical de la sección 11.





Conocí a Froylán en el 2016 cuando fui a tocar su puerta en la colonia San Miguel Arcángel, para que mediera una entrevista porque se acercaba los 25 años de fallecido de don Francisco y quien mejor que él, que había sido durante 19 años su chofer y persona de confianza del extinto lider; de entrada me dijo que él nunca había querido dar entrevista a ningún medio pero pues que había leído varios reportajes de esta servidora y pues que ya era tiempo de aclarar varias cosas y de paso platicar de sus vivencias a lado del extinto líder.

La entrevista de Froylán, cimbro las entrañas de la sección 11 y al líder moral Ramón Hernández Toledo, ya que aclaro las intrigas lanzadas al morir Don Francisco Balderas, porque los ratones una vez fallecido ‘Chico’ hicieron fiesta y acabaron con todos los logros que habían ganado los trabajadores, además de decirle a la gente ‘chico Balderas’ no había dejado ninguna deudas al sindicato que la que tenía con el banco se había negociado, ha demás detallo todas las propiedades con las que contaba el sindicato, Macias indico hasta el número de vacas que tenían los ranchos, cosa que a estas fechas es pasado.

Froylán dijo en su momento “Yo siempre he dicho que si don Francisco estuviera vivo yo anduviera con él, a ese señor le conocí todo, sabía lo que quería nada más con que me volteara a ver, una mirada era suficiente para que supiera lo que él quería en ese momento, no necesitaba nada más”expreso en su momento.

El buen Froylán con el tiempo se volvió el hombre de más confianza de Francisco Balderas y la muerte de su patrón lo marco para toda la vida, como el bien decía “Llegue a la vida de Don Francisco cuando tenía 21 años, con el me hice, al señor le debo todo lo que soy, lo extraño mucho y Nanchital nunca volverá hacer como cuando el vivía, los trabajadores siempre fueron primero.

“A‘Don Chico’ le preocupaba mucho que la gente estuviera bien, le voy a decir un ejemplo desde las 4 y media o 5 de la mañana llegábamos a la cooperativa de trasporte a checar que los choferes no llegaran borrachos, que los camiones que iban a trasportar a los trabajadores estuvieran en buenas condiciones, le dábamos vueltas al pueblo para ver que no hubiera basura, que no hubiera hoyos en las calles, se paraba y si veía una barda despintada, la mandaba a pintar, que no hubiera fugas de agua, lámparas fundidas, Ramón Hernández Toledo, no apoya en nada a esta ciudad; el mismo Francisco Balderas, decía que cuando el falleciera, el líder de los petroleros tenía que ser de aquí, porque si no era así, todo se iba a perder y se iba a ir para Coatza y no se equivocó esa es la gran realidad, aquí todo se perdió, menos el recuerdo de Don Francisco que permanece en la mente de todos”.

Froylán estuvo en los grandes viajes y sueños de Francisco Balderas, quien decía que quería que Nanchital fuera y se pareciera a un Nueva York, en chiquito, que tuviera cine, teatro; cine si hubo, se llamaba Primero de Mayo, desgraciadamente ahora ya es historia. “A la llegada de Ramón Hernández Toledo,el cine, lo cerró y ahí está todo abandonado cada día deteriorándose, había una bonita explanada, se hacían juegos internacionales, carreras de lanchas, Coatzimoto se llamaba, el señor Balderas era una persona que le gustaba tener bien a los trabajadores y la ciudadanía, todo estaba muy limpio, bien cuidado, Chico Balderas era un persona poderosa, en la capital nos recibían a cuerpo de reyes, en todos lados era bien recibido, en PEMEX, Los Pinos, Gobernación, a donde él fuera las puertas se abrían” esto decía el buen Froylan, quien también narro la muerte de su jefe y la debacle de la sección 11, que ahí esta con más penas que gloria.

“En ese entonces era secretario de Gobernación Gutiérrez Barrios, a don Francisco, lo dejarlo de recibir en muchos lugares, las puertas se fueron cerrando, nada era igual, yo que conocía perfectamente al señor, comencé a ver su rostro que se iba trasformando en una profunda tristeza. La gota que derramó el vaso fue que su gran amigo Gutiérrez Barrios, a quien consideraba casi un hermano, le dio la espalda cuando más lo necesitaba, no lo recibió, recuerdo que fuimos a México y estuvimos dos días haciendo antesala en sus oficinas, el primer día nada, el segundo igual, estuvimos por muchas horas esperando hasta que salió la secretaria y le dijo ‘Disculpe el señor no lo va a poder recibir, porque lo acaban de llamar el presidente urgentemente a Los Pinos’, pretextos y más pretextos, en esos momentos escuche que Don Chico le mencionó a don Darío ‘Compadre pues no sé, qué está pasando, creo que esto ya se acabó’. Salimos de ahí tomamos el avión, el callado, pensativo, casi no hablo nada, yo lo vi muy triste, solo mencionó ‘Ya no soy del agrado del gobierno’.

“Yo como comenté en su momento al licenciado Piña, Ernesto, Zoila, una persona que se va a matar se ve mal, nervioso, triste, deprimido, no, el señor Balderas ese día andaba como si nada, era domingo 4 de agosto 1991, yo iba a bautizar a un hijo del profesor Librado en Agua Dulce y le dije a las 6:30 que llegue a su casa, me metí al garaje, ‘jefe me da permiso voy a ir a cumplir con este compromiso que tengo’, se volteó inmediatamente y me dijo ‘Pues si te vas, te vas arrepentir’, eso fue lo que me dijo se subió las escaleras, ya no supe más, me quede afuera, al diez para las 7 me mandó hablar Ernesto a la esquina y ya me dijo, ‘¿Oye Froylán y mi papa?’, ahí está cabrón te anda buscando tiene días que no te ha visto y me ha preguntado por ti, cuando en esos momentos llegó mi compadre Benjamín Núñez Limón, quien nos dijo que don Francisco se había dado un balazo, corrimos y subimos a su casa ( hace una pausa sus ojos se llenan de lágrimas) continua, y pues ya lo encontramos ahí en un cuartito con su pistola en el pecho su placa a un lado ya tenía un agujero en la cabeza, nada más resollaba con lo poco que vida que le quedaba, le grité desesperado: ‘¡jefe que chingada madre hizo usted!’, pero él nada más hacia ruido no se movía y respiraba con mucha dificultad”.

Descanse en paz, el amigo Froylán Macías Escorcia, el ultimo samurái de Don Francisco Balderas Gutiérrez. anaisabelcruzhernandez@hotmail.com