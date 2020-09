Municipios, estados y negocios, responsables de contención en casos de Coronavirus

El secretario de Salud en Veracruz, Roberto Ramos Alor, está acotado por el Estado y la Federación en la estrategia contra el Coronavirus, aseveró el médico Alfredo Phinder Villalón, quien añadió que en el caso de Coatzacoalcos ésta falla al no haber un control más efectivo del ayuntamiento, aunado a que negocios deben ser más estrictos con la clientela.

"No hay quién encabece, no hay liderazgo, el alcalde dice que no es responsabilidad de él, que es del estado y el Estado dice que es municipal, entonces no hay liderazgo por ninguno de los dos... (Roberto Ramos Alor) está acotado por el gobernador, el presidente de la República, el subsecretario de Prevención, entonces no le dejan posibilidad, pero por eso existen los comités jurisdiccionales municipales para que se tomen decisiones a nivel local para tener un buen control de los contagios", expresó Phinder Villalón.

El médico que integra el colectivo ´Todos Unidos por Coatzacoalcos´, indicó que de haberse aplicado un correcto control de aplicación de pruebas nasofaríngeas al inicio de la pandemia en sitios como aeropuertos, la tasa de contagios sería menor a la existente.

"Ya ahorita con más de 60 mil muertos ¿qué se va a hacer? Por ahí el jefe de la Jurisdicción Sanitaria que irán a peinar casa por casa donde se ha visto que hay mayor contagiosidad, esto yo creo que ahorita ya está descontrolada la pandemia a nivel local, tan es así que se ha incrementado el número de muertes, de estar en una tasa del 21% y 22.2% ya estamos en el 22%... esto es un reflejo de que nos falta cultura médica", refirió.

Alfredo Phinder reconoció que no todo es responsabilidad de las autoridades, pues esto incluye a los ciudadanos, pues muchos desacatan indicaciones como la sana distancia, el uso de cubrebocas y el lavado de manos, por lo que en este aspecto los propietarios de establecimientos deben ser más rígidos con la entrada de clientes.

"Hay publicaciones de gente en el malecón, los camiones van llenos, no se siguen las políticas públicas... en otros países se ha logrado, yo no sé porque aquí en Coatzacoalcos no se puede hacer... La sanción y hacer conciencia en los negocios (es la solución): ´yo no te permito entrar a mi negocio si no traes cubrebocas´, así de sencillo; ´no te permito la entrada si no te permites tomar la temperatura con el infrarrojo en la frente, no en el brazo´... las Normas Oficiales Mexicanas no lo permitirían", aclaró el médico.