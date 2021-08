Mujeres nanchitecas también sufren violencia económica

El mal llamado sexo débil continúa siendo víctima de violencia, sin embargo no solo física, sino psicológica, sexual, emocional y económica.

Del último tipo de violencia señalado, el Instituto Municipal de la Mujer (IMM), ha atendido varios casos en los que la pareja niega el sustento de la casa, ocasionando que en la familia no se puedan satisfacer las necesidades alimenticias principalmente.

Aunque la violencia física es la principal causa por la que algunas mujeres recurren a pedir ayuda, en los últimos meses al menos cinco mujeres acudieron para ser orientadas al estar siendo víctimas de violencia económica.

En estos casos, el hombre no otorga el dinero necesario o simplemente no lo proporciona, por lo que su esposa no puede atender sus necesidades y la de los hijos, incluso algunos con el fin de generar un gran daño toman la decisión de dejar de trabajar.

Aquellas mujeres que han acudido en busca de ayuda son atendidas y enviadas con las autoridades competentes para iniciar las acciones necesarias, con lo que se pueda poner fin a este tipo de violencia.

