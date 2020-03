Mujeres en Coatzacoalcos realizan sus actividades normales pese a Paro Nacional

Maestras, empresarias, funcionarias, enfermeras, periodistas, comerciantes, trabajadoras del hogar, salieron a las calles a realizar sus actividades normales, muchas por voluntad propia no decidieron sumarse al paro nacional #Undíasinnosotras y otras más, lo hicieron por temor a represalias en su área laboral.

" Yo no estoy de acuerdo pero respeto todas las opiniones; no dejando de trabajar vamos a resolver el problema de los homicidios y no nada más contra las mujeres sino a los hombres que también matan, vaya a eso no le veo la solución. La solución es que desde arriba las autoridades realizarán su trabajo", comentó una comerciante del mercado Popular Morelos en Coatzacoalcos.

Aunque todas las mujeres de México fueron convocadas a no trabajar el 9 de marzo para que se notara su ausencia en protesta por la ola de feminicidios, este día aún fue visible la presencia feminista en diferentes puntos de Coatzacoalcos.

En los juzgados civiles, en el DIF, en locales de los centros de abastos, en los medios de comunicación, en las tiendas de abarrotes, restaurantes y escuelas... el lunes transcurrió de manera normal.

Pero el paro, que se organizó por primera vez, fue mucho más allá de no acudir al trabajo y también se invitó a no consumir. En ese sentido, las amas de casa principalmente adultas acudieron al mercado Morelos, Coatzacoalcos, a comprar sus productos para realizar la comida del día.

Cabe destacar que de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (lNEGI) las mujeres representan el 52% de la población Mexicana.