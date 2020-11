Movimiento Ciudadano, un partido para mujeres y hombres libres: Agustín Torres

"Hoy las personas son las que transforman a las ciudades, no los partidos políticos y nosotros somos un vehículo para que esto suceda", indicó el coordinador regional de Movimiento Ciudadano en la zona sur, Agustín Torres Delgado en su visita a Coatzacoalcos, en donde destacó que se podrían autorizar hasta en un 100% las candidaturas para ciudadanas y ciudadanos.

En este sentido, explicó que Movimiento Ciudadano es un partido abierto para mujeres y hombres libres que quieren recuperar su ciudad, es por ello que descartó coaliciones con otros partidos políticos para el siguiente proceso electoral.

De igual forma, destacó se comenzó con esta apertura a ciudadanas y ciudadanos en Coatzacoalcos, para invitar a integrantes de asociaciones civiles a sumarse a esta iniciativa a través de una carta.

"La intensión es que sepan que hay la apertura para que a través de tres acciones, puedan participar con Movimiento Ciudadano para hacer un gobierno ciudadano", refirió.

Esto lo declaró en la entrevista que otorgó en las instalaciones de Diario del Istmo, en donde también informó que continuará con la visita de organizaciones civiles en Coatzacoalcos y Minatitlán.

"Me encantaría que se pudiera rescatar el sector industrial, realmente Coatzacoalcos ha sido paralizado por gobiernos anteriores y este gobierno no es la excepción porque no han hecho la gestión necesaria para que se reactive la economía", finalizó.