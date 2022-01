Moto repartidores denuncian abusos y arbitraria detención por parte de SSP

"Me revisaron todo, pero un policía me quitó el teléfono, no me dijo nada, se lo quité y le comencé a pisar los pies y de ahí el policía me torció el brazo, pero pude quitarle el teléfono y marcar a mis compañeros, en eso llegaron todos y él pidió más refuerzos", indicó Sosme José.

El joven señaló que fue detenido por ultrajes a la autoridad, mientras que los elementos de la SSP solicitaron el refuerzo de la patrulla 3300.

"Ya cuando me detuvieron, me iban golpeando (encima de la patrulla) y ya llegando allá me tomaron los datos y me encerraron", mencionó.

La madre de Jorge llegó al lugar para tratar de impedir la detención, sin embargo, por la impresión se desmayó, no sin antes comenzar a convulsionar, incluso, sus compañeros aseguraron que un elemento de la patrulla 3300 agredieron físicamente a esta señora y a su nuera, a quienes también intentaron quitarles sus teléfonos.

Marcelo Zamudio, uno de los integrantes de este sindicato, señaló que ésta no es la primera ocasión en que son víctimas del abuso de autoridad, sin embargo, decidieron alzar la voz, por lo cual reportarán el hecho ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH).

"Estamos ya hartos de los acosos por parte de la Policía Estatal, Municipal y Marina, estamos en regla... todavía te salen con eso, con agresiones", remarcó Marcelo Zamudio.

Jorge Mauricio tuvo que pagar una fianza de 2 mil 200 para salir en libertad, luego de que sus compañeros hicieron un plantón afuera de la base de la SSP, pues no les brindaban información, hasta lograron que se le otorgara la libertad.

"No es la primera vez que nos han detenido en un filtro policiaco, o nos ven circulando se nos atraviesan, nos revisan lo que traigamos como si fuéramos viles delincuentes... queremos que las autoridades correspondientes tomen cartas en el asunto... están excediéndose en la corporación malos elementos, esto no va a terminar bien, ya tememos por nuestra seguridad", aseguró Arturo Palacios Martínez, representante de los 32 motociclistas que conforman esta agrupación.

SIN RESPUESTA DE LA SSP

Tras buscar la versión de la SSP tras este caso, no se tuvo respuesta para confirmar o desmentir lo expuesto por los motociclistas en Diario del Istmo.