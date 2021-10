Mónica Matus cruza fronteras con sus diseños de origen zapoteco

Actualmente radica en la delegación Azcapotzalco de la Ciudad de México, donde sus cuadros, zapatos, cubrebocas, aretes, collares y huipiles le han permitido emprender su propio negocio y llegar a distintas partes del mundo.

Desde muy pequeña inició con el arte del bordado a mano, oficio que ha desempeñado su familia de generación en generación y que pese a las adversidades les ha permitido salir adelante.

"Hace un año inicié con este proyecto, con los dijes y aretes, me ha ido muy bien, pero al llegar la pandemia comencé con los cubrebocas bordados y apenas con los zapatos, yo dibujo y pinto", declaró en entrevista para este medio de comunicación.

Mónica es una chica que todos los días trata hacer cosas diferentes para estar en el gusto de la gente, actualmente se encuentra en la búsqueda de un zapatero con el que pueda emprender el proyecto de diseñar los calzados y posteriormente bordarlos.

"No he podido hacer otros zapatos porque no he encontrado un zapatero con el que haga el proyecto, el zapatero que yo encontré es un zapatero común, que solo arregla, lo que ando buscando es una persona que pueda armar los zapatos", comentó.

Pese que a qué vive fuera de la tierra que la vio nacer, se siente orgullosa de sus orígenes zapotecas, por tal motivo porta los huipiles bordados a manos que distinguen los colores del Istmo de Tehuantepec Oaxaca.

Para quienes deseen adquirir algunos de los diseños de Mona, la pueden contactar a través de cuenta oficial de Facebook como Monica Matus, en el que podrán observa cada uno de los trabajos que ha realizado.