Molestia por suspensión de servicios en IMSS 36; GN evita agresiones a médicos

Expusieron que llevan varias semanas en espera de una consulta, lo que provocó la molestia de las personas golpeando los cristales de la puerta ubicada sobre la avenida Roman Marín, para que pudieran ser atendidos.

Ante esta situación, elementos de la Guardia Nacional tuvieron que intervenir para evitar agresiones al personal médico, ya que todos fueron canalizados

al Modulo de Atenciones Respiratorias, ante el alto número de pacientes hospitalizados por Covid-19.

"Desde ayer estoy haciendo cola, no me pudieron dar la incapacidad, desde la seis de la mañana estamos parados ahí y estamos saliendo hasta ahorita, el enfermo está sufriendo y también nosotros porque estamos parados desde la mañana aquí", declaró la señora Aymé González una de las inconformes.

Aunque algunos derechohabientes expusieron que estas medidas implementadas por el IMSS son buena para evitar que el resto de las personas que llegan al Hospital no se contagien de este virus.

"Para mi están bien porque no ponen en riesgo a más personas de las que no deberíamos contagiarnos, debemos poner todos de nuestra parte para poder salir de esta pandemia porque si no lo hacemos no vamos a salir nunca", comentó la señora Laura Torres una derechohabiente.

A través de un comunicado informó que con la finalidad de centrar su atención en los pacientes con sintomatología de enfermedad respiratoria el Hospital General de Zona (HGZ) No. 36 de Coatzacoalcos se reconvirtió en hospital COVID.

Por lo que la atención en consulta de especialidad, estudios de radiodiagnóstico y laboratoriales y cirugía programada será diferida hasta nuevo aviso.