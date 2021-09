Debido a la gran demanda de vacunas, el módulo de la Unidad Deportiva La Alameda también recibirá a población de otros municipios que no acudió a su segunda dosis de Pfizer.

Personal de la Brigada Correcaminos confirmó esta información, por lo que también se recibe a población rezagada que no se vacunó.

"Estamos aplicando (vacunas) a personas que hayan perdido en sus municipios la segunda dosis de Pfizer, pueden acudir aquí a Coatzacoalcos para poder aplicársela a partir de hoy domingo, se esperaba que fuera el miércoles, pero por la gran demanda se hizo a partir del día de hoy", mencionó a Imagen del Golfo uno de los trabajadores de la Secretaría de Bienestar.

Es preciso mencionar que este domingo fue el primer día de cuatro que comprenderá la jornada de aplicación de vacunas contra el coronavirus a jóvenes de 18 a 29 años, embarazadas y población rezagada.

"Desde muy temprano ya había muchas personas aquí congregadas para recibir su primera dosis, la lluvia no los detuvo, pasaron y se les aplicó rápidamente la vacuna, ha habido aquí en el Deportivo La Alameda mucha afluencia de personas, no ha dejado de llegar jóvenes de todas las edades y también personas rezagadas que no se han aplicado ninguna dosis porque en cierto periodo que les tocaba tenían síntomas o habían padecido Covid-19", señaló la fuente.

En Coatzacoalcos esta jornada finalizará el 22 de septiembre, con lo que concluye la primera etapa de población vacunada en el municipio, restando segundas dosis sólo para jóvenes de 30 a 39 años y de 18 a 29 años.