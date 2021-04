Miriam González: Condeno la utilización de la justicia con fines electorales

Con respecto a la detención del empresario Nicolás Ruiz Roset, candidato del Partido Acción Nacional en la alianza alianza PRI, PAN, PRD a la presidencia municipal de Minatitlán, la excandidata del PAN Miriam Judith González Sheridan manifestó lo siguiente en sus redes sociales.

"Condeno de manera enérgica, la utilización de la justicia con fines electorales, ya que aun cuando no coincido con la forma de pensar de Nicolás N, no es para nadie un secreto que él se ha encontrado permanentemente en su domicilio, en sus empresas, y recorriendo el municipio de Minatitlán.

Añade, "por lo que es denigrante, que se utilice a policías ministeriales para ejecutar órdenes de aprehensión, con el único fin de evitar que este señor sea candidato de la alianza Minatitlán Va, si bien, mi aspiración de ser candidata a la alcaldía me llevó a contender en su contra, y a impugnar la manera en que me fue arrebatado el triunfo, de ninguna forma puedo apoyar a un gobierno que utiliza a la Fiscalía General del Estado con fines de represión electoral".

Apuntó, "El día de hoy, se resolverá la situación contenciosa de mi impugnación contra la candidatura de Nicolás N, estaré pendiente de lo que los magistrados resuelvan, pero ante una eventual resolución que me favorezca, anuncio: que pondré en manos del Comité Directivo Estatal, y del Comité Ejecutivo Nacional de mi partido Acción Nacional, la posibilidad o no, de abanderar esta candidatura, porque antes de mi aspiración personal y la de miles de habitantes de Minatitlán, por tener un gobierno eficiente, honrado y sensible, está la de mi deseo de que se acabe en México la represión política utilizando a los órganos de gobierno, fiscalías, ministerios públicos policías estatales y municipales, y sistemas de justicia que se prestan para evitar que mujeres y hombres lleguen al poder por la vía del voto".

"La justicia no debe ser selectiva; como lo decía Juárez: "para los amigos justicia y gracia, para los enemigos justicia a secas." Mi exigencia será hoy y siempre justicia para las mujeres, que de eso no quede duda. dice González Sheridan