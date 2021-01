Minatitlecos explotan por excesivos recargos al servicio del agua

Un conjunto de ciudadanos de diferentes colonias de la ciudad, se manifestaron en plena sesión de cabildo este jueves, portando cartulinas en los que pedían condonación de los excesivos recargos que les aplica la Dirección de agua potable, la regularización del servicio y agua de calidad.

Por su parte el regidor Blas Ávalos Santos, recriminó al alcalde Nicolás Reyes Álvarez por no haber integrado el consejo de administración de la comisión de agua potable y alcantarillado, por lo que pidió que se cumpla con lo que la ley demanda.

Ante eso, el regidor Atanasio Rodríguez ofreció una tabla del estado financiero diciendo que "muestra de manera exacta el balance financiero del manejo de este ayuntamiento", tabla que desestimó el regidor Blas Ávalos al señalar que siempre estuvo solicitando esa información a la tesorera "y hasta ahora me dan un papel que no me dice nada".

El regidor Atanasio dio a entender que la operación del suministro de agua no es redituable; que las cifras indicaban un acumulado de 73 millones de pesos en ingresos y 76.9 millones en egresos, "que significa que el Ayuntamiento con sus recursos propios está sosteniendo a la dirección de agua".

Blas Ávalos respondió que la operación del agua potable es rentable, pues dijo que antes de municipalizarse el servicio se iba al Estado más del 40 por ciento de los ingresos, y ahora se queda todo íntegro, además de que "en el primer año se quedaron 10 millones de pesos que s egeneró de más, que no supieron donde gastarlo".

Finalmente el mismo alcalde admitió que se suministra agua de mala calidad a diversas colonias de la ciudad.