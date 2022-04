Miguel lo perdió todo; una veladora propició incendio en su hogar

"Perdí mi hogar, estoy triste con solo recordar y ver calcinado mi hogar, construí a base de esfuerzo y sacrificio mi humilde morada, pero ahora solo ustedes pueden ver pedazos de paredes de lámina, sin techo, sin nada en su interior", expresó Miguel Hernández Palma, quien es una persona con discapacidad.

El afectado considera que una veladora sería la causa de que perdiera sus pertenencias, pues el ciudadano no se encontraba en ese momento en la vivienda.

"Como todas los días salí a trabajar para ganarme unos centavos para mi alimentación, hago mandados y barro los patios donde me lo permiten", agregó.

Miguel Hernández detalló que el olor a quemado llamó su atención, y al momento de abrir vieron las llamas de fuego consumiendo todo lo que estaba dentro.

"Pido la ayuda de las personas para volver a tener donde sentarme, comer y descansar, temporalmente me están dando asilo en una propiedad cercana pero esto no es eterno, seguiré buscando quien me regale unas láminas y lo que se pueda para levantar mi casa, si usted tiene a bien contribuir puede efectuarlo al siguiente número telefónico 9211430559", concluyó.