miguel_fue_diagnosticado_con_leucemia,_su_hermana_lucha_para_salvarlo

"Al momento que vi llegar a Miguel, su semblante te impactaba, no tenía color, los ojos sumidos, no se paraba, no comía y dormía mucho, lo enviaron realizar unos estudios y fue entonces cuando le diagnosticaron Leucemia, en esa ocasión me dieron tres opciones, la primera otorgarle atención médica o verlo morir, la segunda fue llevarlo al comunitario para su ingreso y solicitar trasfusión de sangre, porque el ya no tenía una gota, y la última verlo con su bolsa de sangre y pedir a Dios aguantara y aceptara más de la mitad", explicó la joven mujer.

SON ORIGINARIOS DE LA RANCHERÍA JOLI, CBTIL, CHIAPAS

"Verdaderamente durante nueve meses mi hijo está en manos de Dios y los doctores, no sabíamos que tenia de repente comenzamos que se desmayaba a cada rato, el aseguraba que le dolían los huesos y como no tenemos medico cerca le informamos a mi hija Leti y ella pidió lo trajéramos para que lo atendieran considerando que podría tratarse de un refriado o infección", comentó Miguel Gómez Luis, padre del infante, quien le cuesta trabajo comunicarse al hablar dialecto.

El adolescente ha recibido cerca de 13 trasfusiones de sangre, mismas que aún deben al hospital, también requiere quimioterapias y donadores de sangre RHO positivo, ya que diariamente lucha por tener la oportunidad convivir con su familia.

Por otra parte, los vecinos de Leti al darse cuenta que los problemas de salud de Miguel, solicitaron la intervención de los medios de comunicación para dar a conocer este caso y pedir la colaboración de la población.

Si usted tiene a bien contribuir con la familia de Miguel pueden comunicarse al 9212335261, o aportar un peso, 5, 10 o lo que gusten a la siguiente tarjeta de bancoppel 4169160496824112, recuerden que mejorar y cambiarle la vida a este adolescente es la mejor obra de caridad que se puede hacer.

