Migrantes se quedan varados por reparación de vías férreas

Migrantes que arriban el tren para llegar a Estados Unidos son afectados por la reparación de las vías férreas en el sureste del país derivado del proyecto del corredor interoceánico.

"Lo que hemos escuchado es que están arreglando las vías, porque va a correr un nuevo tren que supuestamente es el maya, que va haber un tren turístico, ahí estamos intentado con la labor de nosotros seguir adelante más con el apoyo de la gente mexicana que siempre nos ha dado", dijo Víctor Manuel, migrante hondureño.

Los centroamericanos una vez que tocan territorio mexicano tienen que caminar más de 300 kilómetros desde Tenosique, Tabasco hasta el sur de Veracruz, porque no hay ferrocarriles funcionando.

Caminando se hacen 4 días, descansan donde les cae la noche, y al siguiente día continúan su peregrinar se hacen hasta 12 horas caminando por día.

"La verdad hasta perdimos la cuenta para que decir, aquí adentro no, solo en Guatemala, aquí no, sino hay feria no hay nada, yo solo quiero llegar aquí a Mexico, así es y más con lo de la tormenta, estamos nosotros aquí, a salir para adelante en nombre de Dios", recalcó Julio Reyes hondureño.

Entre el monte, sobre las vías o en la carretera caminan cientos de kilómetros enfrentándose a los rayos del sol, pasando sed y hambre.

Un grupo de hondureños caminó sobre la carretera costera del golfo cargando sus mochilas, incluso hasta menores de edad y una embarazada venían en el contingente de 10 indocumentados, pretendían llegar a la casa del migrante en Coatzacoalcos.

"Ahorita venimos caminando desde Tenosique, Tabasco, pues ya tenemos 4 días caminando, traemos dos pequeños, a parte traemos dos muchachas, sí venimos con algo de temor ... venimos entrando de Tenosique Tabasco, tenemos a las autoridades que nos están quitando cosas cuando no debería ser así, nos deberían de apoyar". Mencionó Víctor Manuel.

Ellos quieren llegar a los Estados Unidos, aseguran que la situación en su país es muy crítica y con el huracán todo empeoró, están atravesando por la peor crisis económica y sanitaria.