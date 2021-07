Migrantes se exponen más con polleros que viajando en vagones, padre Joel Ireta

"Las personas que se dedican a pasar a los migrantes de manera ilegal, a ellos no les interesa la persona, les interesa el dinero y tanto es así que dejan abandonados a estas gentes, porque al fin y al cabo no se interesan por sus vidas, el viajar con ellos igual o peor que ir en el tren, porque no pueden saltar, van encerrados y no tienen como salir de ahí", expuso.

Ireta Munguía explicó que los migrantes buscan todas las alternativas para alcanzar el sueño americano, confiando sus vidas en estas personas para que los ayuden a cruzar hacia los Estados Unidos, pero en su mayoría son víctimas de los llamados polleros, al secuestrarlos, abandonarlos o despojarlos de sus pertenencias.

"Ellos buscan este medio porque al parecer para ellos es más seguro que venir en el tren, toda esta situación hace pensar y reflexionar que la situación del migrante sigue incrementando, implementando diversas estrategias que al fin y al cabo siempre van a ser un riesgo de vida, riesgo de perderla", apuntó.

Finalmente expuso que la mayoría de los migrantes que pasan por Coatzacoalcos para llegar al norte del país, son originarios Del Salador, Honduras y Guatemala, donde su situación económica es crítica y salen de su país en busca de una mejor vida, pero en ocasiones la pierden en el camino.

