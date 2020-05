Migrantes continúan con sueño americano pese a Covid-19

Centroamericanos continúan con la idea de lograr el sueño americano, pese a la contingencia mundial deciden arriesgar su vida sin temerle al Covid-19, porque aseguran que esta enfermedad no existe y solo es un invento del Gobierno Americano.

"No estoy tan completamente seguro del virus a parte como fue que se influenció y se expandió tan rápido, ¿si me explico? Muy rápidamente se expandió de un continente a otro y está siendo más estragos en un continente donde no no fue creado más que en el propio continente donde se creó, lo poco que he escuchado ya está más controlado allá y aquí todavía según no lo han podido controlar, yo si voy a seguir con la fe en Dios, como le digo no sé si es virus existe o no, no le tengo miedo porque tengo a alguien que está cubriéndome y ese es Dios", expresó Miguel Antonio Álvarez, migrante de Costa Rica.

El flujo migratorio ha disminuido considerablemente, en el Puente de la Avenida

Uno a penas se observaron 5 migrantes que llevan varados en la ciudad poco más de un mes.

Los albergues se encuentran cerrados por la pandemia, no se les está permitiendo ingresar a ningún indocumentado.

Aunque conocen las medidas sanitarias no se les observó el uso de cubre bocas.

"He visto el paniqueo y caos que está pasando, supuestamente puede ser la epidemia que no se de donde vino se lo inventaron, no sé verdad no puedo decir nada porque son muchos hechos, si veo que se paralizó todo porque no hay movimiento de nada no hay negocios, la migración te deja ir, en Tenosique te deja ir la gente, prefieren que te vayas solito caminando porque las fronteras ahorita no están abiertas, la única que está abierta es la de Guatemala, los albergues si entras no sales y si sales ya no entras", señaló, Marvin Andres migrante de Nicaragua.

Cabe destacar que México en contraste con otros países en Latinoamérica y otras partes del mundo que han cerrado sus fronteras para contener la expansión del virus, ha asegurado que los solicitantes de la condición de refugiado reciban protección internacional mientras sus casos son revisados, y de esa menera, evitar que sean devueltos a sus países de origen, donde sus vidas podrían estar en peligro.