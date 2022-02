Michell Simón está en casa; familiares piden justicia

En medio del dolor y el llanto, familiares de la cronista deportiva, bailarina y modelo porteña Michell Simon pidieron justicia tras su feminicidio en la Ciudad de México.

Nallely del Carmen Pérez Tadeo hermana de la hoy occisa, declaró en una breve entrevista, que el delito no debe quedar impune y que el responsable pague porque lo que hizo.

"Estoy destrozada, muy triste, desconsolada, mi madre está que se quiebra, no puedo con tanto dolor, ella tenía tantas metas, tantos sueños, tantos proyectos como para que nos la quitaran de esa manera, lo único que queremos es justicia, que no se quede impune lo que hicieron, no es justo", declaró.