Menos de 100 habitantes de Allende están al corriente con CMAS

Un déficit del 97% es el que existe tan sólo en Villa Allende por la recaudación del servicio de agua potable, pues de 2 mil 763 cuentas registradas ante la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento (CMAS), sólo 84 usuarios están al corriente, situación que deberá normalizarse con la distribución que se hará a través del Complejo Petroquímico Morelos.

"Están pagando alrededor de 84 cuentas, lo cual significa que tenemos una eficiencia comercial del 3% o más bien una ineficiencia del 97%, con esta tubería que todavía no está en condiciones de dar el 100% porque estamos en un proceso de estabilización y de adecuación de todo el sistema que ha estado parado por años, detectamos que existe un universo de 7 mil 300 usuarios (sólo) en Villa Allende", indicó Jaime Martínez Webb, director de la CMAS Coatzacoalcos.

Es preciso mencionar que estas cifras sólo corresponden a Villa Allende, pues está por cuantificarse lo concerniente al fraccionamiento Rabón Grande; sin embargo, a consecuencia de los 2 mil 679 usuarios que no pagan a consecuencia de la mala calidad con que se recibe el agua desde los últimos 25 años, la CMAS deja de recaudar poco más de 900 mil pesos mensuales, situación que se espera cambiar una vez que el suministro mejore tras el acuerdo con el complejo en mención.

"Podemos esperar que contraten otros 4 mil 200 más los 2 mil 760 que yo espero que se pongan al corriente con sus deudas... desde que llegamos nosotros en esta administración no han pagado nada, más que el 3%... Allende funcionando va a generar más de 950 mil pesos de costo de operación, más el hecho de que debe darse mantenimiento, si no logramos llegar a eso no se puede garantizar el suministro de agua con la cantidad y la calidad que tanto requieren", externó Martínez Webb.

El director de la CMAS Coatzacoalcos mencionó que será en el transcurso de agosto cuando el suministro enviado desde la presa La Cangrejera a través del ducto del Complejo Morelos se normalice y eleve la cantidad y calidad de agua en tres de los pozos que bombean agua para Villa Allende y Rabón Grande.

"Durante todos estos años son los ciudadanos de (la cabecera de) Coatzacoalcos que sí están cumpliendo los que están cargando con estas deudas", puntualizó Jaime Martínez.