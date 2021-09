Menor de Minatitlán recibe amparo para ser vacunada contra covid-19

Titular del Juzgado Décimo Cuarto de Distrito con residencia en Coatzacoalcos, Juan José Contreras Madero, indica que deberán valorar el estado de salud de la menor y determinen si es candidata a la aplicación de la vacuna.

Señalaron los abogados, el agradecimiento al juez federal que ordenó vacunar a un menor de 18 años contra COVID-19, en la ciudad de Minatitlán, es el primer caso público del que se tiene registro.

Uno de los abogados promoventes, explicó que en su caso obtuvo una suspensión de oficio y de plano para que una menor de edad sea vacunada, al señalar que los derechos a la salud no pueden restringirse por razón de edad o estado de salud.

A padres interesados de escasos recursos, pueden acceder a nuestro programa "Pro Bono" en dónde de manera gratuita nosotros podríamos promover este mismo a paro para que sus hijos puedan tener acceso a la vacuna sería un estudio socioeconómico.

Abundaron que, a través del cual, será determinar su estado de necesidad y evidentemente ahí poder acudir nosotros a apoyarlos de manera gratuita todas las personas pueden acercarse con todo gusto porque tenemos nuestros gastos también se llama AH Firma legal nos encuentra aquí en Facebook.

Ahí pueden encontrar también información de lo que pedimos a todas aquellas personas que estén interesadas es a través del estudio socioeconómico que se le realizará te podría determinar hasta qué monto podría pagar por el mismo en gastos puede ser hasta $2000 y partiendo de ahí personas de escasos recursos a través del programa Pro Bono:

Por su parte el padre de la menor comentó, que se acerquen y pregunten ellos son parte del ámbito social, sobre todo porque esta persona los abogados están comprometidos con la sociedad y quieren que los niños regresan a clase, pero de manera segura, por eso cuando nos hicieron la invitación de promover este amparo indirecto, acudimos porque sabemos que son personas responsables.

Finalizan diciendo los abogados que, ahora estamos en el plazo en términos todavía, esperamos que para el día lunes a más tardar, tengamos una respuesta, claro que somos positivos confiamos en la buena voluntad de las autoridades y creemos que la respuesta será positiva sea inmunizar a la menor de manera inmediata.

Hay una orden ahí que establece el juez Federal en caso de negarse de manera este injustificada o no dar contestación a esta suspensión se procederá también por la vía penal, hacer un hecho delictuoso la negativa de parte de las autoridades administrativas tenemos fe tenemos confianza en qué usar lo antes posible y sino pues también tenemos los mecanismos y las herramientas legales para exigir el cumplimiento de tácito.

Cuestionado en la mañanera sobre los amparos para vacunar contra COVID-19 a niños, el presidente Andrés Manuel López Obrador, dijo que el gobierno está cumpliendo con las resoluciones del Poder judicial, pero reiteró que los especialistas señalan que no es necesario.

Dijo que le llama la atención que la mayoría los amparos se den en cuatro estados de la República, dijo que lo está viendo como una acción concertada.

Enfatizó que el tema es un asunto de intereses, ya que es un negocio para la farmacéutica.

Agregó que no se puede ir en contra de la ciencia solo por la ciencia solo por el lucro, pero eso no significa que no nos importe los niños y las niñas.

Detalló que en el país hay 250 demandas en 19 entidades, 25 en Veracruz, 27 en Oaxaca, 42 el Estado de México y 43 en la Ciudad de México.