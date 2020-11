MC pide 'piso parejo' en asignación de recursos electorales en Veracruz

La disminución del 50% de las prerrogativas a los partidos políticos, aprobada por el Congreso del Estado y revocada por el Tribunal Electoral Federal, afecta solamente a aquellos que están acostumbrados a hacer las cosas con dinero, señaló Sergio Gil Rullán.

El dirigente estatal de Movimiento Ciudadano visitó Soconusco este martes para instalar el comité operativo municipal número 80 de esa organización política, pidiendo que haya piso parejo en cuanto a la asignación de los recursos que aún con la modificación realizada, sigue siendo desigual.

"Afecta a los partidos políticos que están acostumbrados a hacer las cosas con dinero, a nosotros no porque lo hacemos con la voluntad de la gente y lo que les decimos es muy sencillo, no tiene que ser el cincuenta por ciento de los recursos, debe ser el cien por ciento porque en democracia, piso parejo, de manera igualitaria, no es posible que aun con la disminución de los recursos, Morena vaya ser el partido más caro que le va a costar a Veracruz y a todos los veracruzanos, cuando prometieron ser distintos, pedimos que en democracia haya piso parejo para competir y que no sea un tema de dinero, si no de voluntad política" expuso.

En entrevista con medios locales, el líder de MC sostuvo que no habrá alianzas de su partido para las elecciones del 2021. "Nosotros vamos solos de la mano de hombres y mujeres que estén dispuestos a cambiar la realidad y recuperar la grandeza de sus municipios, los del pasado que están generando muegano, y los que están en el poder aferrados al pasado, contra los que somos la opción de Veracruz y estamos recuperando su grandeza" señaló.

El MC en Veracruz ocupa el tercer lugar a nivel nacional en el Partido fundado por Dante Delgado. Hasta enero habrá de definirse las candidaturas a las alcaldías y a las diputaciones locales, informó.