Materno-Infantil ya no es Hospital Covid-19 desde hace más de 4 meses

Aunque el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, afirmó que el Hospital Materno-Infantil de Coatzacoalcos está disponible como un Centro de Atención Médica Expandida (CAME), desde finales de noviembre, éste ya no aparece contemplado como Hospital Covid-19 por parte de la Secretaría de Salud.

"La decisión fue dejarlos, concentrarse en la vacunación a fondo, esperar el ritmo de los contagios, por fortuna la hospitalización no fue tan grande en esta cuarta ola, fueron suficientes los hospitales que tenemos, los CAME no se han utilizado hasta ahora, vamos a esperar que concluya esta etapa y haremos otra valoración y vamos a ver si pasa a lo que sigue, que es al Insabi y firmar convenios de colaboración...Ya está concluido, ya tiene equipo, pero está funcionando como CAME", señaló el gobernador el pasado 20 de febrero.