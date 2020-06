Más de 100 mil usuarios no pagan servicio a CMAS en Coatzacoalcos

Alrededor de 115 mil usuarios no pagan el servicio de agua en Coatzacoalcos, es decir, casi el 33.9% de los habitantes está de manera irregular o en morosidad, lo que impacta las finanzas de la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento (CMAS), que alista el Programa de Regularización 1x1 Contigo como un apoyo en las finanzas de los clientes.

De acuerdo a Jaime Martínez Webb, director general de la CMAS, este programa es para aquellas personas que no cuenten con un contrato o que deseen regularizarse obteniendo hasta un 70% de descuento de su rezago.

"No estoy seguro acerca de un porcentaje de la ciudad, pero entre el lado oriente del municipio que es (Villa) Allende y Rabón Grande, y del lado poniente que es Ciudad Olmeca (y los fraccionamientos) y (la congregación de) Mundo Nuevo yo creo que sí tenemos cerca de 50 mil tomas donde están tomando agua sin contratar si quiera, sin pagar una cuota mensual y exigiendo que se les dé agua... La gente contratada tenemos cerca de 65 mil que no están pagando su agua", mencionó Jaime Martínez.

DESCUENTO EN MULTAS Y RECARGOS

Gracias a la aprobación del Órgano de Gobierno, presidido por el alcalde Víctor Manuel Carranza Rosaldo, la CMAS ofrece cinco puntos de apoyo consistentes en la declaratoria de prescripción, ajustes por falta de suministro, ajustes por toma no instalada, multas y recargos, así como ajustes por toma cortada, casa deshabitada o lote baldío.

"Si no aprovecha la ciudadanía de Coatzacoalcos lo que estamos saliendo a ofertar y lo que estamos ofreciendo para regularizarse, definitivamente no quieren regularizarse, por otra parte estamos lanzando un programa llamado ´1x1 Contigo´, esto va a ser para las personas que no tienen contratos", explicó Martínez Webb.

PAGO DIFERIDO DE CONTRATOS

En el caso de los contratos, el director general de la CMAS indicó que el precio de éste será proporcional al consumo mensual, que podrá pagarse hasta en 24 meses, tomando en cuenta que el costo por el de interés social es de 2 mil 291 pesos y urbano medio de 3 mil 791 pesos.

"Esto no se había hecho nunca, por ejemplo una persona que no había podido pagar su contrato va a pagar 80 pesos mensuales hasta que termine, de ahí será su consumo, son seis tarifas diferentes... No estamos pudiendo llevar el servicio con una calidad mejor (por los adeudos)", externó Jaime Martínez.

Para obtener el beneficio del programa ´1x1 Contigo´ se requiere de original y copias de escrituras predial y credencial de elector; carta de solicitud del servicio, croquis; pero en caso de no acudir el titular se requiere una carta poder sencilla, de las que venden en papelerías.

´1x1 Contigo´

La CMAS dispuso este programa para regularizar a los usuarios sin contrato por el uso del agua, para lo cual deben llevarse los siguientes documentos:

ORIGINAL Y COPIA

Escrituras, predial y credencial de elector

Carta de solicitud del servicio

Croquis

Carta poder sencilla (en caso de no acudir titular)

ASESORÍA Y REVISIÓN

921-16-3-63-00 extensión 143

Facebook: CMAS Coatzacoalcos