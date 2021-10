martha_lleva_4_meses_sin_sus_hijas;_clama_apoyo_para_recuperarlas

"Lo único que deseo es volver a estar con mis hijas, tengo cuatro meses de no estar cerca de ellas porque su padre me las pidió para estar con ellas unos días y ahora no me las quiere regresar y no me permite verlas. Por favor quisiera que me ayuden a recuperarlas porque ya he pedido apoyo y no me resuelven" expresó Martha Estrada Espinoza, madre de familia.

En junio del presente año las fue a visitar a México, se las trajo a Coatzacoalcos y actualmente no le permite verlas.

"Cuando me separé del padre de mis hijas me fui a vivir a México con las niñas, en todo ese tiempo él no las veía solo les prometía que iría a verlas, pero hace cuatro meses el fue a verlas y me pidió traerlas a Coatza porque aquí vive él y desde entonces no me permite verlas, solo me deja hablarles por teléfono cuando él quiere", indicó.

La mujer de 33 años mencionó que tuvo que dejar su empleo en México para venir a recuperar a sus niñas, pero hasta la fecha esto no ha sido posible.

Menciono que ya existe una denuncia en la fiscalía General del Estado donde se abrió una carpeta de investigación con el numero 632 con fecha del 20 de junio.

"La persona que lleva mi caso es la licenciada Ariadna ella lo único que me ha dicho es que necesito dos personas para ir a declarar, que tengo que buscar un abogado, me dijeron que me busque un abogado de juicio, pero he podido conseguirlo", explicó.

La dama relató que ya se encuentra desesperada ya que en esta ciudad no tiene familiares que la puedan apoyar y el salario que tiene no le da para pagar un abogado por lo que pidió el apoyo altruista de algún especialista en el tema para poder volver a su hija.

Quienes deseen apoyar a esta madre de familia pueden comunicarse al número de teléfono 7224064517 a nombre de Martha Estrada.

"Por favor ayúdenme pónganse la mano en el corazón yo lo único que deseo es volver a ver a mis hijas y recuperarlas", finalizó.