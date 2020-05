Marco Pacheco: Tenemos que depositar más amor en la sociedad

La voz gemela de Barry White le rinde tributo al desaparecido cantante afroamericano; en exclusiva para Diario del Istmo narra cómo sobrelleva la pandemia

"La música es una forma de alinearnos, todos somos unos. Unidad en la diversidad, tenemos que depositar más amor en nuestra sociedad", son las palabras con las que Marco Pacheco, la voz gemela de Barry White, describe las enseñanzas que el Coronavirus le deja en esta pandemia, en la que los cantantes y músicos viven momentos complicados al pausar sus actividades.

En una entrevista telefónica exclusiva para Diario del Istmo, el cantante mexicano reveló que a consecuencia de la emergencia sanitaria pospuso la presentación del 21 de marzo en el Foro Total Play, de Plaza Antara, en la Ciudad de México, sin embargo, estos meses representan una intensa preparación vocal, interpretativa y espiritual.

"Estamos en una etapa complicada... (El Covid-19 nos replantea) muchas cosas como sociedad, como personas, en lo personal volteando a ver muchas cosas que no queríamos: nuestras prioridades, ver nuestras necesidades y deseos reales", dijo el intérprete.

-¿Qué significado tiene esta cuarentena para ti?

"La cuarentena la entiendo como los 40 años del éxodo judío, son los 40 días que pasa Cristo en el desierto ante de su encuentro con el diablo, y esto es una oportunidad para purificarse, cambiar, transformarse, para autobuscarse y sin querer estamos todos en esto, desgraciadamente sí se va a llevar a varias personas, pero podemos tomar esto como una cuarentena espiritual".

-¿Cómo sobrellevas la pausa obligada en tu carrera?

"Era la cuarta presentación que íbamos a tener... Tuvimos que posponerla porque mucho de nuestro público es público de nostalgia (adultos mayores), aunque también van de otras edades... son los menos que pueden salir ahorita, decidimos suspenderlos hasta no saber cómo va a estar esto, todos estamos en ascuas de qué dirá el gobierno y cómo vamos a reaccionar como sociedad.

"Es muy complicado, tienes que echar mano de cualquier otro recurso para poder caminar en los tiempos difíciles, he tratado de mandar a hacer otros arreglos, estar ensayando mi voz, es lo que como artistas que puedo hacer mientras".

BARRY WHITE ES UN SER ESPIRITUAL

A raíz de la situación que puso en pausa a las artes en México, Marco Pacheco puso a la venta algunos instrumentos para subsistir, sin embargo, el tributo que rinde a Barry White le sirve de inspiración espiritual, aunque él tiene mucho más en común que la tesitura de bajo-barítono natural con el cantante afroamericano, pues pareciera que el destino los unió, ya que tienen la misma fecha de nacimiento, el 12 de septiembre.

"Barry White es sumamente espiritual... (interpretarlo) sí requiere una comprensión mucho más espiritual del personaje, de entenderlo en su pensamiento y sentimiento, de prepararse vocalmente y espiritualmente, porque estamos teniendo este periodo de incubación necesaria como artistas para salir mucho más fuertes al escenario".

-¿Cómo surge el gusto por Barry White?

"Había cantado música mexicana que me gusta mucho, pero que era complicada porque es música de tenor, en un viaje a Acapulco con mi hermano escuché las canciones de él y me di cuenta que las podía cantar, porque es rítmica, orquestal y que es atemporal, está música no tiene edad; poco a poco fui comprando discos de él, tuve la oportunidad de verlo en el Acafest 2000, llegó con 37 músicos y cantó sus éxitos, fue impresionante.

"Por ahí del 2003 grabé un disco con música de los 70, muchos de los temas eran de él, grabamos temas con sintetizadores, porque queríamos hacer versiones modernas, fue pasando el tiempo y canté en muchos cantabares, llegó el tiempo de formalizar y conseguí que me hiciera los arreglos el maestro Misael Pacheco y que me juntara los coros, con él armamos la banda que son 15 elementos".

-Tu tesitura es poco usual en nuestro país, eso te debe hacer sentir privilegiado, ¿no?

"Me decía mi maestro de canto, un barítono de ópera reconocido: ´bajos-barítonos con resonadores metálicos como los que tienes tú no hay, los pocos que hay no tiene la calidad rítmica, ni la forma de ejecución, se dedican a la locución y a otras cosas´; la verdad es una rareza, dentro del boleto de la lotería a mí me tocó el premiado y lo hago con muchísimo gusto. Es una súper fortuna en mi vida cantar la música de Barry White".

Si bien, a Marco Pacheco las canciones del rey del bolero ranchero, Javier Solís, representan sus favoritas en la música mexicana a la que ama por ser de este país, el interpretar a Barry White le representa un honor, por lo que será en noviembre, si la situación lo permite, cuando tenga la presentación de su show en el evento anual de la Coparmex.

-¿Qué mensaje le dejas a la gente en medio de la pandemia?

"El mensaje que les doy es el que se da de los maestros espirituales, que todos somos uno, la unidad en la diversidad... la música es una forma de alinearnos... debemos de alimentarnos de cosas más amorosas y de mayor contenido para replicarlo a la sociedad, deber ser un propósito de más amor como experiencia de unidad en la totalidad".

PIDE NO CAER EN FAKE NEWS

Marco Pacheco exhortó a la ciudadanía a acatar las recomendaciones del Sector Salud y a evitar difundir noticias falsas, pues se requiere de la responsabilidad civil y de la unión para superar la contingencia que el Coronavirus impuso.

"Hay muchos conspiracionistas que van a dañar mucho más de lo que creen con sus videos, se trata de que nos cuidemos todos, que nos informemos... hay gente con malicia, esto es totalmente real y sumamente peligroso que la gente le haga caso a este tipo de personas", puntualizó Marco Pacheco.