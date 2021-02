Mantienen rechazo en Nanchital contra el Relleno Sanitario Regional

Integrantes del movimiento de resistencia civil del Relleno Sanitario Regional (RSR) de esta ciudad, recolectaron más de tres mil firmas y las entregaron al presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, para que consideran la postura de la población la cual se opone al RSR, además consideren pertinente la consulta ciudadana porque Nanchital es el municipio más pequeño de la zona Sur.

Derivado a las declaraciones realizadas hace una semana por la representante de la SEDEMA Rocío Pérez, los representantes del movimiento René Valdez y Elda Luz Palma frente a los medios de comunicación afirmaron que mantienen la postura de resistencia contra el proyecto que beneficia a particulares y un grupo minoritario posiblemente de servidores públicos, sin tomar en cuenta la afectación directa hacia miles de personas entre ellas la comunidad estudiantil, pozos de agua, que abastecen a casi medio de Nanchital, humedales, torres de luz, entre otros ciudadanos.

"Nos hemos dirigido siempre respetando las instancias de la SEDEMA, PROFEPA, a nivel Nacional, Estatal y municipal, para que no se pase por alto la opinión de la ciudadanía, el pasado 5 de junio del 2020 se entregó el paquete de firmas al presidente de la República Andrés Manuel López Obrador en una visita en la zona sur, hasta el momento no recibimos respuesta", comentó René Valdez Martínez.

Añadiendo el entrevistado, sin embargo nos toma por sorpresa las declaraciones ambiguas que realizó la representante de la SEDEMA Rocío Pérez, respecto al tema, porque la autoridad municipal no ha otorgado permiso de licencia, permiso de construcción, cambio de uso de suelo que es la joya para que se haga el proyecto, lo cual esta manifestado en la minuta que se elaboró frente la alcaldesa Zoila Balderas.

"La consulta ciudadana es la forma más factible y que se toma en consideración la opinión de la ciudadanía, el proyecto traerá más perjuicios que beneficios, iniciándose con el terreno donde van a realizar el relleno es una propiedad privada que pertenece a la familia Avalos, se habla de 1500 toneladas y en un periodo de un mes estará a su capacidad, no somos expertos en el tema pero estudiamos la situación, no han considerado que Nanchital es el municipio más pequeño del Estado, el municipio no cuenta con espacio para tener su propio basurero, porque el que tiene esta en comodato y es propiedad del sindicato, lo que impide que el municipio y estado puedan invertirle", mencionó Elda Luz Palma.

Agregando la Nanchiteca, sería pertinente que el gobernador del estado Cuitláhuac García, lleve a cabo las gestiones correspondientes para que el municipio obtenga el predio del tiradero al aire libre, se está haciendo todo por las vías legales, pero en caso de ser necesario realizar un movimiento masivo se hará.

AUTORIDADES MUNICIPALES ASEGURAN QUE NO HAN APROBADO EL RSR

El Gobierno Municipal de Nanchital no ha otorgado permisos o autorización del cambio de uso de suelo del terreno donde pretenden efectuar el Relleno Sanitario Regional (RSR), por lo que desconocen los fundamentos que utilizó la representante de Medio Ambiente de Cosoleacaque, considerando a Nanchital factible para el proyecto.

La inquietud de las autoridades municipales y la ciudadanía se han derivado a los problemas que causará el ingreso de más de dos tonelada de desechos diarios que provendrían de los municipios Cosoleacaque, Minatitlán, Coatzacoalcos y generará la movilidad de cientos de vehículos pesados, por las rutas de escape que se encuentran en malas condiciones, además que los estudiantes y colonos que se encuentran alrededor serán los principales afectados.

"Para el funcionamiento de cualquier Relleno o centro de recolección de residuos sólidos urbanos, le corresponde a la secretaria de medio ambiente, no al municipio, derivado a la postura del municipio curiosamente al gobierno municipal le llegaron ciertas observaciones para que el tiradero al aire libre continúe funcionado durante 40 años, hasta el momento se ha cumplido con el ochenta por ciento, pero por cuestiones presupuestales no se ha cumplido con la cama de arena que es bastante costoso, pero se está buscando la forma de mejorar las condiciones del basurero en esta administración, mientras tanto aclaramos no sea autorizado el cambio de uso de suelo del terreno", indicó el secretario municipal de esta ciudad Gaspar Espinoza Ramos.

Por otra parte la regidora primera María de Jesús Alemán Pavón precisó

"La situación del relleno sanitario sea mantenido en secreto por parte de las personas interesadas, la alcaldesa no ha externado en sesión de cabildo el tema, no hay anuencia, por lo que considero no puede ser aprobada de manera arbitraria, en mi punto de vista debe de llevarse a cabo una consulta ciudadana para que se considere su opinión, las vías de comunicación con las que cuenta la ciudad, Nanchital ha resultado afectado por los derrames ocasionados al arroyo Tepeyac.