Manifiestan apoyo a reportero agredido frente a la Policía Estatal

"No más violencia contra periodistas, somos prensas no delincuentes", "Prensa libre", "Que no regrese la violencia a periodistas", fueron algunas de las exigencias de periodistas que se manifestaron de manera pacífica en el acceso principal de las instalaciones de la Policía Estatal, tras las agresiones cometidas por un grupo antimotines en contra de 5 comunicadores, cuando realizaban su trabajo reporteril.

Fue este sábado por la mañana cuando los comunicadores se dieron cita a las afueras de la dependencia y con cartulinas en mano los reporteros exigieron al Secretario de Seguridad del Estado, Hugo Gutiérrez Maldonado, ponga un alto y se castigue este abuso de autoridad.