Manada de zorros depreda animales de granja y ganado de Agua Dulce

Una manada de zorros está acabando con las aves de corral y el ganado caprino en los ejidos Agua Dulce y El Burro.

En más de una docena de ranchos, se han registrado el ataque de los mamíferos, que acaban en tan solo una noche, entre seis y nueve borregos, lo que representa una severa perdidas para los productores.

Se calcula que la manada está conformada por 12 zorros, quienes atacan de igual manera a las gallinas, luego que bajan de las zonas de densa vegetación.

Al parecer la depredación del hombre al ecosistema endémico, está obligando a ésta especie carnívora a descender a los corrales de los rancheros para poder alimentarse y no morir.

"En una noche a mi me mataron seis borregos, solo se comieron una, pero las demás las mataron mordiéndoles el cuello, las he intentado atrapar para que no me perjudiquen más, pero corren muy rápido, son muy hábiles", sostuvo Anastasio López, capataz de un predio.

Los afectados refirieron que no pueden hacer nada en este caso, debido que es muy difícil atrapar un zorro, debido a la velocidad en la que se desplazan, por lo que ahora tendrán que estar más atentos para evitar más ataques.