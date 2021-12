Mala organización en vacunación contra COVID-19 en Minatitlan

Notorio el enojo, frustración y cansancio fue el saldo durante la jornada de refuerzo de vacunación en la ciudad.

En el primer día de vacunación de refuerzo de la vacuna contra el COVID 19, los adultos mayores en el tecnológico de Minatitlán, Domo del ESBOM y Ejido Tacoteno se vio la gigantesca desorganización por parte de los organizadores.

Si durante el día varios adultos sufren el calor y la radiación solar, "yo vine a guardar el lugar a mi madre, pero a mí me dio tanta lástima ver viejitos ahí sentaditos que porque no tiene quien les cuide, me dio muchísimo coraje y muchísima tristeza", dijo Raquel Lezama.

"Todos en la fila estamos molestos porque no hay nadie que nos diga si estamos en el sentido a la puerta de ingreso", dijo Rafael quien acompañó a su hermana a aplicarse la vacuna contra el Covid-19

Desde que arribó al lugar cerca de las 7:00 de la mañana las largas filas ya rodeaban la sed del ESBOM, llegamos desde las siete de la mañana y ya estaba llenísimo, luego un grupo de aprovechados rompió la fila y todos comenzaron a hacer otra, ahora ya nadie sabe en qué sentido vamos, si somos los últimos o qué pasa", dijo Rafael molesto pues a este día se suma la lluvia por el ciclón y él acudió a que su hermana se vacunara porque en su trabajo empieza a haber contagiados por coronavirus.