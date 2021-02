Mala instalación atrasó funcionamiento de video-vigilancia en Coatzacoalcos

La diputada federal por Coatzacoalcos, Tania Cruz Santos, reconoció que las denuncias interpuestas por la mala instalación de las cámaras de video-vigilancia atrasaron su entrada en operación, por lo que presionará para que se invierta parte del Fortamun-DF en este tipo de tecnología en lo que se resuelve el problema legal.

"Siempre tocamos el tema de las cámaras, hay algo que la misma gente de seguridad nos ha dicho, que no hay elementos suficientes, no es la cantidad, se está haciendo el esfuerzo grande de tener elementos, pero no es suficiente, ¿Cuál es la manera de poder subsanar ese faltante? Solamente tecnología, las herramientas tecnológicas como las cámaras serían de gran ayuda, ya no sólo las pedimos nosotros, también las están pidiendo ellos", señaló Cruz Santos, quien añadió que este martes hubo una reunión de la mesa de seguridad.

Es preciso destacar que desde 2019 el Gobierno Estatal, a través del Órgano de Fiscalización Superior, detectó un daño patrimonial en el sistema de video-vigilancia, por el cual se denunció tanto ante la Fiscalía General del Estado como en la Fiscalía General de la República, ya que no se terminaron de instalar debido a un problema con la fibra óptica, pese a que se destinaron recursos públicos.

"Desde mi parte voy a volver a hacer presión desde el Gobierno Federal porque eso es un problema legal... ya vamos para tres años con este problema y no avanzamos, voy a solicitar que sigan las investigaciones de la denuncia, pero que se dé solución, que se invierta, ayer el secretario del Secretariado Ejecutivo Nacional, Cota Montaño, mencionó el aumento que se va a tener en el Fortamun-DF y que tienen hasta el 20% de ese recurso para ejercerlo en temas de seguridad, entonces que no digan que no hay recurso, el recurso se está bajando desde Gobierno Federal", detalló la legisladora.

Para este año Coatzacoalcos recibirá 213 millones 228 mil 151 pesos del Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (Fortamun-DF), por lo cual Tania Cruz hará un exhorto para que se invierta una parte de estos recursos para la instalación de video-cámaras en aquellos puntos considerados como los más riesgosos.

"Hay que pedir que se instalen o por lo menos en los lugares donde se esté haciendo reporte de extorsión que se instalen cámaras, porque sí ha habido reportes de extorsión... queremos soluciones, queremos que de mientras se haga una aportación, es el llamado que hace la sociedad civil y de mi parte es el llamado a que se invierta", puntualizó Cruz Santos.