Maestras de la zona sur se unirán a ´Un día sin mujeres´

Cerca del 10% de las maestras de educación básica de escuelas públicas en la zona sur de Veracruz, participarán en el paro nacional ´Un día sin mujeres´, informó el secretario de organización de la región 13 de la sección 32 del SNTE, José Cruz Salazar Ramírez quien dijo que las docentes no laborarán el próximo lunes 9 de marzo.

Recordó que la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) avalan que las mujeres (maestras y trabajadoras administrativas) no asistan a laborar, por lo que no habrá sanciones o descuentos.

"Algunas compañeras que se sumarán al movimiento nacional y algunas otras van a trabajar, tanto el Gobierno Federal y Estatal le dieron todas las facilidades a las compañeras, no habrá ninguna sanción y solo se les pidió que entregaran su relación para saber qué compañeras se suman a esta actividad para apoyarlas. Me noticiaron 300 compañeras que no van a laborar", detalló.

Actualmente en la región son 3 mil 800 trabajadores entre docentes y administrativos, de los cuales el 70% son mujeres quienes abarcan desde educación inicial, preescolar, primaria, secundaria técnica, secundaria general y telesecundaria.

Esto lo declaró durante las conferencias que se brindaron durante el sábado, en las instalaciones de la Escuela Secundaria Técnica Industrial 96 para conmemorar el ´Día Internacional de la Mujer´.

"Quisimos hacer este evento en sábado para no suspender clases en días hábiles", puntualizó.