Madres en Búsqueda Coatzacoalcos preparan pesquisas y caravana

En el transcurso de la próxima semana el Colectivo Madres en Búsqueda Coatzacoalcos, realizará Pesquisas y una Caravana en vida para dar con el paradero de los restos humanos de los 43 desaparecidos.

Aunque no se preciso lugar ni día exacto para no entorpecer la actividad, la presidenta de este grupo, Lenit Enríquez Orozco indicó que la intención es que la ciudadanía y las autoridades sepan que pese a la pandemia su labor no se detiene.

"Lo que nosotros hacemos es dar a conocer que los colectivos seguimos aquí, que los desaparecidos son de todos y seguimos en la búsqueda", dijo.

Lo anterior lo dio a conocer este jueves, durante el cambio de lonas que se ya se encontraban deterioradas y estaban colocadas en el malecón de Coatzacoalcos, para sustituirlas por otras en mejores condiciones y agregar a las nuevas personas en búsqueda.

"Nuevamente estamos aquí con el Colectivo Madres En búsqueda Coatzacoalcos. La intención es darle mantenimiento a las lonas, bajar algunas que ya están rotas, las condiciones del clima no ayudan mucho es un lugar muy transitado y visible afecta el aire y sol", comentó Enríquez Orozco.

Indicó que actualmente realizar este proceso se ha vuelto difícil debido a que la burocracia dificulta que se agilicen los permisos para nuevos espacios para la colocación de estos letreros aunado a que las condiciones económicas también complican que se lleven a cabo está actividad, ya que los recuerdos son propios.

"Es muy complicado la burocracia está muy fuerte ahorita los trámites son muy difíciles para que te reciban los documentos tienes que pasar ciertos filtros, pero más allá de la burocracia es el desgaste económico. Esto va por cuenta de nosotras, nadie nos está ayudando y tenemos que buscar nuestros propios recursos no solo para las impresiones de las lonas, también para boletines y búsquedas en diferentes escenarios y pozas clandestinas", explicó.

Resaltó que uno de los avances más significativos durante los últimos meses es la Ley 667 del Estado de Veracruz que les permite participar como observadores de búsqueda en cualquier escenario donde se realice este proceso.