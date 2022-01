madre_pide_ayuda_para_recuperar_a_su_hija_en_manos_del_dif

“Con el papá de la niña que me fue arrebatada vivimos en unión libre y me dejó por mi enfermedad ya que padezco de ataques epilépticos y por lo mismo dicen que estoy loca, por eso me abandonó para irse a la ciudad de Cancún, por consiguiente quienes me quitaron a mi hija también dicen que por eso no puedo tener a mi hija conmigo” explicó a Imagen del Golfo.

“Pido a las autoridades que me apoyen revisando mi caso, para ver si es posible que mi hija esté a mi lado pues mi enfermedad es controlable y no es motivo para que pudieran arrebatarme a mi hija” pidió.

La ama de casa ya hizo formalmente su petición de ayuda y ahora solo se estará en espera de que se revise su caso.