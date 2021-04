Madre pide apoyo a DIF para que le regresen a sus hijos

Ruth Alejandra madre de dos menores de edad que están bajo resguardo del DIF de Monterrey desde hace casi dos meses, pide el apoyo del Sistema DIF de Coatzacoalcos para que atienda su situación y se agilice el trámite que le permita que ambos regresen con ella.

De acuerdo al relato de la señora Ruth Alejandra Galeana Melo, sus hijos Alejandro de 12 años y Victoria Scarlet de 9 años estaban al cuidado de su aun esposo, Alberto Martínez Venegas desde hace dos años.

Sin embargo, comenzó a vivir con otra mujer quien tiene tres hijos más, situación que generó conflictos con los dos menores quienes manifestaron ser víctimas de agresiones, es por ello que en una oportunidad que tuvieron de salir a un parque infantil, hablaron con elementos de la policía de esa localidad, quienes los pusieron a resguardo del DIF de Monterrey.

"La trabajadora social fue la que se comunicó conmigo para explicarme la situación que estaba pasando cuando mis hijos ya llevaban una semana en el albergue ´Capullos´ del DIF de Monterrey. Solo he podido hablar con el niño una sola vez, después solamente con la trabajadora social", mencionó.

En este sentido, dijo que personal del DIF de Monterrey le explicó que el traslado de los menores se ha retrasado, debido a que cuentan con otros pequeños que están siendo atendidos y por la contingencia sanitaria por Covid-19.

Por estos hechos se levantó el expediente 761221, el cual fue enviado al Sistema DIF Estatal de Veracruz, sin embargo hasta ahora no ha podido tener una cita en la Procuraduría para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema DIF Municipal de Coatzacoalcos, para darle seguimiento a su situación.

"Espero que el Sistema DIF Municipal de Coatzacoalcos me pueda dar una cita porque he marcado a los números y no me contestan. Yo estoy en la disposición de recibir a mis hijos, necesito saber cómo están", indicó.

En espera de ser atendida por el organismo asistencial, la señora Ruth Alejandra dejó el número telefónico 9212498050 para ser localizada.