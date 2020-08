Madre e hija, delicadas de salud por negligencia en el Hospital Tonalapan

Familiares de la señora Rosa Morales Lorenzo de 36 años, denunciaron una presunta negligencia médica cometida contra una recién nacida y su madre quienes fueron atendidas en el Hospital de la Comunidad de Tonalapan ubicado en el municipio de Mecayapan.

Los hechos ocurrieron el pasado viernes cuando la señora acudió a esta unidad de salud con fuertes dolores de parto y en busca de dar a luz, sin embargo todo se complicó y la bebé terminó fracturada de un brazo y su madre fue fisurada de más, por lo que se encuentra grave de salud.

En entrevista, su familiar Juan Carlos Jáuregui, reveló que en el hospital la señora Rosa fue atendida presuntamente por un médico ginecólogo de apellido Lugo.

Agregó que en el nosocomio insistieron en que fuera parto natural pese a que los estudios revelaban que el bebé pesaba cinco kilos y medio, por lo que familiares indicaron que debió ser cesárea.

"La bebé pesó más de 5 kilos y medio, estaba muy grande, con ultrasonido previo se les dijo, y aun así no la programaron para una cesárea, de hecho le insistían que todavía no le tocaba que sería hasta el lunes de esta semana, y la bebé nació antes el viernes a las 14:00 horas, además dicen que la bebé presenta parálisis del plexo braquial izquierdo (...) nos dieron a la bebé vendada del brazo y desde entonces no la han revisado ningún día. Ella hoy está en el hospital porque presenta muchos dolores y sangrado" dijo Carlos Jáuregui.

Ante este panorama pidieron el apoyo de las autoridades locales y de la Secretaría de Salud para que la señora Rosa Morales sea trasladada a otro hospital y pueda recibir la atención médica adecuada para su recuperación, así como para su hija.

Es preciso mencionar que se trata de una madre de escasos recursos económicos. "Somos gente humilde, ojalá nos escuchen y nos puedan ayudar" exclamó.