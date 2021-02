Madre desesperada busca en Coatzacoalcos a su hijo desde 2015

Virginia Peña Zamudio lleva más de seis años buscando a su hijo Rosendo Vázquez Peña, quien fue sustraído de su centro de trabajo el 25 de septiembre del 2015 en Coatzacoalcos y de quién hasta el momento no se tiene indicios de su paradero.

"Tengo seis años buscandolo, soy del Colectivo Madres en Búsqueda de Coatzacoalcos Veracruz y desde ese tiempo busco a mi hijo incansablemente, lo he buscado por toda la República Mexicana y no he tenido respuesta de nadie", expresó con tristeza.

Relató que un comando armado ingresó al taller mecánico ubicado sobre la Avenida Universidad número 1204 al rededor de las 11:40 horas y con violencia se llevó al joven y a tres personas más que trabajaban en el mismo lugar.

Pese a todas las acciones de búsqueda, manifestaciones, peticiones que ha echo a los tres niveles de gobierno, las autoridades siguen sin mostrar avances en la investigación.

" La verdad no hay avances, nos dicen lo mismo y ya no les hago ningún llamado porque no tienen ninguna respuesta", comentó.

Pese a todo el sufrimiento, desgaste físico y emocional su amor de madre la mantiene en pie y con la esperanza de volver a ver a su hijo o al menos darle cristiana sepultura.

Rosendo Vázquez Peña desapareció a los 23 años, sus características físicas; estatura 1.67, tez morena oscura, cabello negro ondulado.

Señas particulares: tatuaje en el pecho, brazo derecho y pierna izquierda, cicatriz en la frente.

Si alguien tiene datos del jóven comunicarse al número 018000085400.

" Yo le digo a la sociedad que vean el dolor tan grande que tenemos como madres de no poder encontrar en nuestros hijos fueron 28 sustraídos ese mismo día de 25 de septiembre y desde entonces no sabemos nada, pónganse la mano en el corazón y sientan el olor que estamos viviendo tanto hijas, hermanas, esposas y madres", finalizó.