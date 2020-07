Madre de familia, clama ayuda tras habérsele incendiado su hogar

La señora María Isabel Ramos, es una madre desesperada quien solicitó el apoyo de la ciudadanía porteña para reconstruir su vivienda que fue incendiada este sábado por la noche.

"El sábado por la noche al rededor de las 20:20 horas unos tipos le prendieron lumbre a mi casa cuándo yo me encontraba laborando, las personas ya se encuentran detenidas, hay muchos versiones dicen que las personas estaban drogadas cuando prendieron fuego", comentó.

La afectada indicó que su casa ubicada en la calle Palenque de la colonia Santa María sin número, quedó calcinada completamente, perdiendo todas sus pertenencias.

"Mi casa era de lámina le acababa de cambiar el techo, se quemaron todas mis cosas; mi cama, televisión, refrigerador, los papeles personales y la ropa de mis hijos", detalló.

La dama explicó que pese a que los responsables fueron detenidos por las autoridades podrían quedar libres en las próximas horas debido a que la vivienda se encuentra mal ubicada y no cuenta con documentos que la avalen como propietaria del lugar.

Preocupada y afligida solicitó la intervención de las autoridades municipales para que los responsables paguen los daños y se haga justicia.

"La fiscal me dice que lleguemos a un acuerdo para que me paguen plazos pero yo no puedo aceptar eso, dónde voy a vivir que me garantiza que ellos no se van a ir", añadió.

Además hizo un llamado a las personas altruistas que deseen donar láminas y todo lo necesario para darles un nuevo hogar a sus tres hijos menores de edad quienes actualmente se encuentran refugiados en casa de un familiar.

"Yo soy mamá de tres niños, imagínese que esas personas hubiesen quemado estando mis hijos dentro, las autoridades no hacen lo que corresponde me da tanto coraje porque mi casa quedó en pérdida total", dijo.

Quienes deseen sumarse a esta causa pueden comunicarse al número de la señora Isabel 9211460854.