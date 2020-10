Madre clama por el bienestar de su hijo desaparecido en Coatzacoalcos

Tras 48 horas de su desaparición, madre del joven Ricardo Carrasquedo Gómez de 15 años clama en las redes sociales que su hijo aparezca sano y salvo.

En una publicación realizada la mañana del miércoles en Facebook, externo el dolor y la angustia que viven todos sus familiares quienes no pierden la esperanza de que aparezca con vida.

"Dios padre han pasado 48 horas de angustia, de desesperación, de impotencia, de no saber y no poder hacer nada más", se leyó en parte del mensaje que fue publicado en la cuenta del joven.

Fue desde el domingo por la tarde que sus allegados dejaron de saber de su paredero luego de haber acudido a un convivio.

La última vez que lo vieron fue a la altura del Malecón; y tras datos brindados por amigos a la familia fue que supieron que tenía problemas por lo que en caso de no aparecer lo reportaran como desaparecido.

Ante eso desde la noche de ese mismo día su madre comenzó su búsqueda a través de las redes sociales; actualmente ya se dio parte a las autoridades policiacas para que den con su paradero.

De igual forma la madre del joven Ricardo, en la misma publicación que hizo la mañana del miércoles, mencionó que sin importar las críticas de la gente no perderá las esperanzas hasta dar con el paradero de su hijo.

"Hoy mucha gente te crítica, me crítica, no se ponen a pensar en el dolor que sentimos, sólo juzgan y hablan por hablar; eres un niño apenas 15 años, pero así me lleve la vida entera y noches sin dormir, así tengan que ir hasta el mismo infierno lo haré por encontrarte y traerte de vuelta".

Finalmente, la publicación fue concluida por la madre pidiendo a Dios por el bienestar de su hijo para que sea regresado con bien a casa.