Logra Coatzacoalcos abonar a capital de deuda pública

El Ayuntamiento de Coatzacoalcos ya redujo ligeramente su deuda pública en capital, algo que no se consiguió en las anteriores administraciones, reveló el alcalde Víctor Manuel Carranza Rosaldo, quien añadió que finalizará su periodo con finanzas sanas.

En entrevista, el presidente municipal indicó que tras este saneamiento lograron pagar 10 millones de pesos en capital a una de las deudas de 377 millones de pesos que heredó el ayuntamiento por concepto de proveedores, contratistas, sentencias mercantiles, sentencias laborales, así como pagos pendientes con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de Pensiones del estado (IPE) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

"Para nosotros es sumamente importante no gastar más de lo que ya tienes y saber lo que se llega a distribuir adecuadamente, esta administración no ha endeudado, al contrario, hemos buscado como estas deudas que recibimos, mejorarlas y que realmente impacte en el capital, porque no se le había abonado durante muchos años y ahorita puedo decir con honor que sí hemos logrado que los descuentos sean lo que deben ser", comentó Carranza Rosaldo.

Es preciso destacar que Fitch Ratings otorgó calificación de triple B al gobierno de Coatzacoalcos, al ser un ente administrativo satisfactorio con una calidad crediticia máxima y un riesgo crediticio mínimo, debido al buen manejo financiero de la actual administración.

"Hay que seguir dando la invitación a la ciudadanía porque se requieren recursos propios y eso habla de todo el engranaje que conlleva a una activación económica en un municipio como el nuestro... El dato que yo tenía es de más de 10 millones de pesos que se habían abonado (al capital) a esa deuda de más de 350 millones de pesos, es algo, porque al fin y al cabo es lo mismo que se venía descontando, pero no había la estrategia para pagar a capital, nada más a intereses, por que los intereses están hasta 2037", explicó el alcalde.

Víctor Carranza mencionó que mensualmente el pago de deuda es de cerca de cuatro millones de pesos, que son descontados de las participaciones federales.