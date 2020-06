Locatarios del Morelos aprendieron a trabajar sobrellevando la pandemia

Raúl Armando Lara Vidal, zapatero en el Mercado Morelos desde hace 4 años, es una de las decenas de personas que a diario deben salir en medio de la pandemia del Coronavirus a trabajar para ganarse el sustento.

En entrevista, declaró que pese a exponer su vida todos los días no deja de implementar en su área de trabajo, un local pequeño dentro de la Central de Abastos las medidas de higiene necesarias para evitar contraer la enfermedad.

"Lavado de mano frecuente con un atomizador, ahora sí como yo trabajo con calzado lo lavo, y mis manos; también siempre porto mi cubre bocas; y tengo un bote con jabón y agua con el que relleno el dispensador de agua", manifestó.

Indicó que por el momento y hasta nuevo aviso estarán trabajando con el horario recortado, el cual es de 06:00 a 15:00 horas.

Dado a eso, reconoció que el trabajo y la economía de los habitantes actualmente es baja, sin embargo, en su caso logra sacar para sostener a su esposa y dos hijos.

"Ahorita a lo mucho atiendo como cuatro o cinco clientes y hay días que hasta menos, antes eran como diez o más, incluso se me llenaba más aquí de zapatos, pero pues ahorita por lo mismo de la pandemia la cosa cambia; y antes solíamos trabajar hasta las 18:00 o 19:00 horas y ahorita ya no hasta las 15:00 horas y como se comienza a cerrar la gente ya no entra", comentó.

Por último, recordó que además de renovar calzados, también lo hace con bolsas, mochilas y cualquier tipo de maletas; su pequeño puesto se ubica en el acceso de entrada al mercado por la avenida Miguel Hidalgo, cruzan entre dos y tres pasillos a mano izquierda.