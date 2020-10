Llega ayuda para Isaías Reyes; será valorado por especialista

En los próximos días las condiciones de vida de Isaías Reyes Cruz, podrían mejorar ya que el próximo 4 de noviembre será valorado por un especialista del hospital Valentín Gómez Farías, sin embargo en esta ocasión el sistema DIF de Nanchital brinda el apoyo al enfermo, si consideran necesario trasladarlo a otra clínica lo realizaran.





Después que se dio a conocer el caso de Isaías Reyes, ciudadanos del municipio de Nanchital y alrededores a través de la línea telefónica, han contactado a los familiares del enfermo para contribuir con un granito de arena.





"Doy gracias a Dios, a las personas que se pusieron la mano en el corazón para ayudarme con la compra de medicamentos que me servirán para disminuir los fuertes adolores que me aquejan, no imagine que la respuesta fuera inmediata después que la información circulo en el face, el miércoles por la tarde el joven Miguel Ángel Balderas, llego a mi casa con un colchón de aire que me ayudo para dormir un poco más, además trajo una andadera y despensa", comentó Isaías Reyes "serrucho".





Afortunadamente el apoyo no solo lo otorgó la ciudadanía, sino también personal del hospital de la comunidad de Ixhuatlán del Sureste, efectuó la gestión en el nosocomio Valentín Gómez Farías, para que el próximo 4 de noviembre Isaías sea valorado por un especialista y determine el día que será intervenido quirúrgicamente.





"Tengo miedo de ingresar al comunitario, no sé qué va a suceder, si me atenderán o vayan a tomar represalias por denunciarlos públicamente, si lo hice fue porque mi vida cambió, diariamente veo a mi familia tronarse los dedos cuando no hay dinero para comer o para mis tranquilizantes, por ello trató de ocultar los dolores pero las lágrimas me delatan, en esta ocasión seré valorado y el director del DIF municipal Oscar Piña, estará conmigo, así como mi familia y todos aquellos que saben de mi situación, pero en caso de ser necesario que la cirugía me la efectúen en otra clínica tendrán que trasladarme, aunque no tenemos dinero buscaremos la manera de recaudar la cantidad", comentó el entrevistado.





Es importante mencionar que una de la spropuesta que realizó al presidente del Dif municipal Oscar Miguel Piña Balderas, fue que si el paciente toma la determinación de trasladarse a otra clínica buscará el apoyo en la ciudad de Veracruz o Xalapa, con el fin de ayudarlo a recuperarse.